У Києві в новорічну ніч спіймали порушника із зіп-пакетами з підозрілою речовиною

Патрульні затримали порушника, який прогулювався містом у новорічну ніч та мав з собою ймовірні наркотики.

Джерело фото: патрульна поліція Києва

Під час патрулювання у Святошинському районі столиці, поліцейські зупинили підозрілого чоловіка, який прогулювався містом у новорічну ніч. Поведінка громадянина під час спілкування з правоохоронцями була нервовою, – повідомляє патрульна поліція Києва.

Патрульні вирішили провести перевірку та в ході огляду виявили у чоловіка зіп-пакет із речовиною, яка виглядала схожою на наркотичну, а також пристрої, що, ймовірно, були призначені для вживання наркотиків.

Охоронці порядку негайно затримали громадянина та запросили слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин цієї ситуації.

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