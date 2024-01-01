В Японії стався потужний землетрус, є загроза цунамі

Японське метеорологічне агентство опублікувало попередження про цунамі для прибережних префектур Ісікава, Ніігата і Тояма.

Джерело фото: Kyodo via REUTERS

У префектурі Ісікава в центральній частині Японії стався потужний землетрус магнітудою 7,4, місцева влада оголосила про «серйозну» загрозу цунамі. Про це повідомляє «NHK».

«Потужний землетрус магнітудою 7,4 стався у префектурі Ісікава в центральній частині Японії на узбережжі Японського моря», - йдеться у повідомленні.

Як пише «Reuters», японське метеорологічне агентство опублікувало попередження про цунамі для прибережних префектур Ісікава, Ніігата і Тояма.

Прем’єр-міністр Фуміо Кісіда в коментарях, опублікованих на «NHK» заявив, що влада все ще оцінює масштаби збитків, і жителям потрібно підготуватися до нових поштовхів.

«Мешканці повинні залишатися напоготові щодо подальших можливих землетрусів, і я закликаю людей із районів, де очікується цунамі, якнайшвидше евакуюватися», — сказав Кісіда.

Послуги високошвидкісної залізниці до Ісікави були призупинені, а оператори зв’язку Softbank і KDDI повідомили про збої телефонного зв’язку та інтернету в Ісікаві та Ніігаті.

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