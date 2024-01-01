У Черкасах у новорічну ніч чоловік вирішив запустити салюти

За словами чоловіка, він не знав, що не можна запускати салюти.

У новорічну ніч до поліції надійшло декілька повідомлень про те, що у Черкасах невідомий запустив салюти. Правоохоронці встановили, що до хуліганських дій причетний уродженець росії, який проживає у місті з 2014 року.

Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

Як зазначається, правоохоронці опитали очевидців та свідків події та перевірили відео з камер спостереження, і встановили причетність 38-річного уродженця рф, який з 2014 року постійно проживає на території міста.

В поліції пишуть, що піротехніку, яку правоохоронці вилучили, чоловік придбав в інтернеті.

Правопорушення задокументували належним чином та склали відповідні матеріали, які скерували до суду.

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