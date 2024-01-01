В Черкассах в новогоднюю ночь мужчина решил запустить салюты

В новогоднюю ночь в полицию поступило несколько сообщений о том, что в Черкассах неизвестный запустил салюты. Правоохранители установили, что к хулиганским действиям причастен уроженец россии, проживающий в городе с 2014 года.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Как отмечается, правоохранители опросили очевидцев и свидетелей происшествия и проверили видео с камер наблюдения, и установили причастность 38-летнего уроженца рф, который с 2014 года постоянно проживает на территории города.
В полиции пишут, что пиротехнику, которую изъяли правоохранители, мужчина приобрел в интернете.
Правонарушения задокументировали должным образом и составили соответствующие материалы, которые направили в суд.
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