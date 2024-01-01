Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Якщо підозрювана суддя знаходиться в Криму, оголошення в міжнародний розшук не потрібне, — Верховний Суд

Адвокат екс-судді Севастопольського апеляційного господарського суду, яка на конкурсній основі була призначена на посаду «судді» на окупованій території АРК і продовжила здійснювати «правосуддя» від імені рф, вважав, що для дотримання процедури її треба було оголосити у міжнародний розшук.

Законопроект про боротьбу з шахрайськими кол-центрами і фінансовими пірамідами розглянуть у першому читанні

Комітет рекомендував законопроект 10190  про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство.

Повідомлення про підозру відрізняється від обвинувального акта у частині дати скоєння злочину, - Верховний Суд виснував, чи це допустимо

Різний за змістом виклад у письмовому повідомленні про підозру та обвинувальному акті фактичних обставин кримінального правопорушення в частині дати скоєння протиправного діяння жодним чином не свідчить про порушення вимог кримінального процесуального закону.

Прийматимуть на держслужбу лише після проходження військової підготовки чи військової служби, а бронювати будуть не всіх чиновників

Уряд пропонує змінити умови вступу чиновників на посаду та бронювати лише високопосадовців у законопроекті про посилення мобілізації.

Верховний Суд скасував рішення судів, які відмовили засудженому в доставленні до зали суду, посилаючись на воєнний стан, але не навівши аргументів

Місцевий суд не умотивував, які саме обставини, пов’язані з воєнним станом, перешкоджають безпосередній участі в судовому засіданні засудженого, який наполягав на доставленні до зали суду.

  1. В Україні

Із 1 січня зростають обсяги мовлення державною мовою для теле- і радіомовників

13:43, 1 січня 2024
Обсяги використання української мови для теле- і радіомовлення зросли з 1 січня.
Із 1 січня зростають обсяги мовлення державною мовою для теле- і радіомовників
Джерело фото: Getty Images/iStockphoto
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Для теле- і радіомовників збільшують обсяги мовлення державною мовою з 1 січня 2024 року. Вимоги щодо трансляції програм державною мовою визначені статтею 40 Закону України «Про медіа».

Про це повідомили у Національній раді з питань телебачення і радіомовлення.

Вимоги до телемовників – ліцензіатів

Програми державною мовою, у тому числі фільми, у загальному тижневому обсязі мовлення телемовників – ліцензіатів у кожному з проміжків часу між 7 годиною та 18 годиною і між 18 годиною та 22 годиною мають становити:

  • для телеканалів загальнонаціональної і регіональної категорій – не менше ніж 90 відсотків загальної тривалості програм (або їх частин);
  • для телеканалів місцевої категорії – не менше ніж 80 відсотків загальної тривалості програм (або їх частин);
  • для телемовників, які, крім мовлення державною мовою, здійснюють мовлення виключно мовами національних меншин (спільнот) України, які є офіційними мовами Європейського Союзу, мовами національних меншин (спільнот), до яких застосовуються положення Європейської хартії регіональних мов або мов меншин згідно із Законом України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин», за винятком мов національних меншин (спільнот), що є державною (офіційною) мовою держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, незалежно від територіальної категорії – не менше ніж 30 відсотків від загальної тривалості програм (або їх частин).
  • тижневий обсяг програм новин державною мовою телемовника, який є ліцензіатом, має становити не менше як 90 відсотків загальної тривалості всіх програм новин, поширених таким мовником у кожному проміжку часу між 7 та 18 годинами і між 18 та 22 годинами.

Вимоги до телемовників – реєстрантів

Програми державною мовою, у тому числі фільми, у загальному тижневому обсягу мовлення телемовників – реєстрантів у кожному з проміжків часу між 7 годиною та 18 годиною і між 18 годиною та 22 годиною мають становити:

  • для телеканалів, програми яких розповсюджуються провайдерами аудіовізуальних сервісів на території тільки однієї області, – не менше ніж 80 відсотків загальної тривалості програм (або їх частин);
  • для телемовників, які, крім мовлення державною мовою, здійснюють мовлення виключно мовами національних меншин (спільнот) України, які є офіційними мовами Європейського Союзу, мовами національних меншин (спільнот), до яких застосовуються положення Європейської хартії регіональних мов або мов меншин згідно із Законом України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин», за винятком мов національних меншин (спільнот), що є державною (офіційною) мовою держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, незалежно від територіальної категорії – не менше ніж 30 відсотків від загальної тривалості програм (або їх частин);
  • тижневий обсяг програм новин державною мовою телемовника, який є реєстрантом, має становити не менше як 90 відсотків загальної тривалості всіх програм новин, поширених таким мовником у кожному проміжку часу між 7 та 18 годинами і між 18 та 22 годинами;
  • для телеканалів інших категорій – не менше ніж 90 відсотків загальної тривалості програм (або їх частин).

Вимоги до радіомовників

Радіомовники зобов’язані при здійсненні ефірного радіомовлення:

  • забезпечувати не менше ніж 90 відсотків тижневого обсягу ведення програм, у тому числі новинно-аналітичних блоків, розважальних програм (ведучими, дикторами радіопрограм) державною мовою;
  • забезпечувати у тижневому обсязі ведення всіх програм новин, поширених у кожному проміжку часу між 7 годиною та 18 годиною і між 18 годиною та 22 годиною, державною мовою не менше ніж 90 відсотків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Гальонкін
    Сергій Гальонкін
    голова Полтавського апеляційного суду
  • Геннадій Семенюк
    Геннадій Семенюк
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду