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  1. В Україні

З січня 2024 року запроваджується другий етап земельної реформи: що він передбачає

10:18, 1 січня 2024
Тепер землю можуть купувати юридичні особи.
З січня 2024 року запроваджується другий етап земельної реформи: що він передбачає
Зображення: freepik.com
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У 2024 році Україну очікує другий етап впровадження земельної реформи – на ринок будуть допущені юридичні особи та буде збільшено максимальний розмір землі, яку можна купити – до 10 тис. га.

«Це означає, що з нового року землю можуть купувати юридичні особи», – наголосив Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Він зазначив, що війна спонукає навпаки пришвидшувати реформи, а не сповільнювати.

Як пояснили у Міністерстві юстиції, земельна реформа відбувається поетапно.

На першому етапі, з 1 липня 2021 року, землі сільськогосподарського призначення можуть купувати лише фізичні особи-громадяни України.

Другий етап розпочинається 1 січня 2024 року – змогу купувати землю отримують і юридичні особи, але за умови, що вони створені і зареєстровані за законодавством України, а засновниками є лише громадяни України. Також дозволяється купувати до 10 тисяч гектарів.

За законом заборонено продавати землю, яка перебуває у державній власності. Також не можуть купувати землю іноземні компанії та громадяни, доки це питання не вирішиться на референдумі. При цьому, незалежно від рішення референдуму, іноземцям забороняється купівля земельних ділянок у 50-кілометровій зоні від держкордону України.

Не можуть купувати українську землю і компанії, власниками яких є громадяни країни-агресора. Також заборона поширюється на компанії, якщо неможливо встановити їхнього бенефіціарного власника або якщо він зареєстрований у офшорних зонах.

Не зможуть купувати землю і банки, однак їм дозволено бути власниками земельних ділянок у межах стягнення застави. Такі ділянки банк має продати на торгах упродовж двох років.

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