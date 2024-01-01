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  1. В Украине

С января 2024 вводится второй этап земельной реформы: что он предусматривает

10:18, 1 января 2024
Теперь землю могут покупать юридические лица.
С января 2024 вводится второй этап земельной реформы: что он предусматривает
Изображение: freepik.com
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В 2024 году Украину ожидает второй этап внедрения земельной реформы – на рынок будут допущены юридические лица и будет увеличен максимальный размер земли, которую можно купить – до 10 тыс. га.

«Это означает, что с нового года землю могут покупать юридические лица», - подчеркнул Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

Он отметил, что война побуждает наоборот ускорять реформы, а не замедлять.

Как пояснили в Министерстве юстиции, земельная реформа проходит поэтапно.

На первом этапе с 1 июля 2021 года земли сельскохозяйственного назначения могут покупать только физические лица-граждане Украины.

Второй этап начинается 1 января 2024 – возможность покупать землю получают и юридические лица, но при условии, что они созданы и зарегистрированы по законодательству Украины, а учредителями являются только граждане Украины. Также разрешается покупать до 10 тысяч гектаров.

По закону запрещено продавать землю, находящуюся в государственной собственности. Также не могут покупать землю иностранные компании и граждане, пока этот вопрос не решится на референдуме. При этом независимо от решения референдума иностранцам запрещается покупка земельных участков в 50-километровой зоне от госграницы Украины.

Не могут покупать украинскую землю и компании, владельцами которых являются граждане страны-агрессора. Также запрет распространяется на компании, если невозможно установить их бенефициарного владельца или если он зарегистрирован в оффшорных зонах.

Не могут покупать землю и банки, однако им разрешено быть владельцами земельных участков в пределах взыскания залога. Такие участки банк должен продать на торгах в течение двух лет.

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