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Сообщения о подозрении отличается от обвинительного акта в части даты совершения преступления, - Верховный Суд решил, допустимо ли это

Различное по содержанию изложение в письменном уведомлении о подозрении и обвинительном акте фактических обстоятельств уголовного правонарушения в части даты совершения противоправного деяния никак не свидетельствует о нарушении требований уголовного процессуального закона.

Принимать на госслужбу будут только после прохождения военной подготовки или военной службы, а бронировать – не всех чиновников

Правительство предлагает изменить условия принятия госслужащих на работу и бронировать только высокопоставленных чиновников в законопроекте об усилении мобилизации.

Верховный Суд отменил решения судов, отказавших осужденному в доставке в зал суда, ссылаясь на военное положение, но не приведя аргументов

Местный суд не мотивировал, какие именно обстоятельства, связанные с военным положением, препятствуют непосредственному участию в судебном заседании осужденного, который настаивал на доставлении в зал суда.

Верховный Суд высказался о лишении обвиняемого возможности выступить с последним словом

Апелляционный суд постановил завершить апелляционное разбирательство в отсутствие второго обвиняемого, не предоставив последнему возможности выступить с последним словом, вышел в совещательную комнату и после выхода из нее объявил резолютивную часть постановленного решения.

Вступил в силу закон о новых правилах исчисления сроков досудебного расследования – отмене правок Лозового

1 января вступил в силу закон об отмене правок Лозового: изменения предусматривают, что новые правила будут применяться ко всем уголовным производствам, досудебное расследование или судебное разбирательство которых не завершено до 1 января 2024 года.

  1. В мире

Италия перенимает председательство в G7, заменяя в этой роли Японию

10:39, 1 января 2024
Председательство будет продолжаться в течение всего 2024 года.
Италия перенимает председательство в G7, заменяя в этой роли Японию
Источник фото: armyinform.com.ua
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Италия начинает председательство в G7, заменяя в этой роли Японию. Оно будет продолжаться в течение всего 2024 года, и именно Италия будет принимать ежегодный саммит G7.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отметил, что помощь Украине в защите ее территориальной целостности остается приоритетом.

«G7, которую с 1 января возглавит Италия, кроме Ближнего Востока и искусственного интеллекта, будет иметь главное внимание на украинском вопросе», - сказал Антонио Таяни, которого цитирует ANSA.

В состав G7 входят США, Великобритания, Франция, Италия, Германия, Канада и Япония, а также ЕС как объединение.

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