Италия перенимает председательство в G7, заменяя в этой роли Японию

Председательство будет продолжаться в течение всего 2024 года.

Источник фото: armyinform.com.ua

Италия начинает председательство в G7, заменяя в этой роли Японию. Оно будет продолжаться в течение всего 2024 года, и именно Италия будет принимать ежегодный саммит G7.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отметил, что помощь Украине в защите ее территориальной целостности остается приоритетом.

«G7, которую с 1 января возглавит Италия, кроме Ближнего Востока и искусственного интеллекта, будет иметь главное внимание на украинском вопросе», - сказал Антонио Таяни, которого цитирует ANSA.

В состав G7 входят США, Великобритания, Франция, Италия, Германия, Канада и Япония, а также ЕС как объединение.

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