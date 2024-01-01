Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд отменил решения судов, отказавших осужденному в доставке в зал суда, ссылаясь на военное положение, но не приведя аргументов

Местный суд не мотивировал, какие именно обстоятельства, связанные с военным положением, препятствуют непосредственному участию в судебном заседании осужденного, который настаивал на доставлении в зал суда.

Верховный Суд высказался о лишении обвиняемого возможности выступить с последним словом

Апелляционный суд постановил завершить апелляционное разбирательство в отсутствие второго обвиняемого, не предоставив последнему возможности выступить с последним словом, вышел в совещательную комнату и после выхода из нее объявил резолютивную часть постановленного решения.

Вступил в силу закон о новых правилах исчисления сроков досудебного расследования – отмене правок Лозового

1 января вступил в силу закон об отмене правок Лозового: изменения предусматривают, что новые правила будут применяться ко всем уголовным производствам, досудебное расследование или судебное разбирательство которых не завершено до 1 января 2024 года.

1 января вступил в силу закон, которым Специализированная антикоррупционная прокуратура ликвидируется как структурное подразделение ОГП

САП будет ликвидирована как самостоятельное структурное подразделение Офиса Генпрокурора, а прокуроры и другие работники САП переводятся с их согласия

КРЕС: Орган надзора за защитой данных судебной власти в процессе осуществления правосудия должен быть создан внутри судебной власти

Консультативный совет европейских судей в своем Заключении подчеркнул, что надзор за данными судебной власти, получаемыми в процессе осуществления правосудия, может представлять значительный риск для независимости, если его будет осуществлять исполнительный орган, а не орган внутри судебной системы.

  1. В мире

Королева Дании Маргрете II в новогодней речи заявила, что отрекается от престола

09:40, 1 января 2024
Королева Маргрете II заняла трон в 1972 году после смерти своего отца, короля Фредерика IX.
Королева Дании Маргрете II в новогодней речи заявила, что отрекается от престола
Королева Дании Маргрете II и кронпринц Фредерик Источник фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Королева Дании Маргрете II в новогоднем обращении заявила о планах уйти в отставку с поста королевы 14 января. Тогда будет ровно 52 года ее правления. Об этом пишет «TV 2».

83-летняя королева передаст трон своему 55-летнему сыну – кронпринцу Фредерику.

«Я решила, что сейчас самое время. 14 января 2024 года – через 52 года после того, как я сменила своего любимого отца – я уйду в отставку с поста королевы Дании», - сказала она.

Королева Маргрете II заняла трон в 1972 году после смерти своего отца, короля Фредерика IX.

После смены престола королева и дальше будет титуловаться ее величеством.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Гальонкін
    Сергій Гальонкін
    голова Полтавського апеляційного суду
  • Геннадій Семенюк
    Геннадій Семенюк
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду