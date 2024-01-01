Королева Дании Маргрете II в новогодней речи заявила, что отрекается от престола

Королева Маргрете II заняла трон в 1972 году после смерти своего отца, короля Фредерика IX.

Королева Дании Маргрете II и кронпринц Фредерик Источник фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Королева Дании Маргрете II в новогоднем обращении заявила о планах уйти в отставку с поста королевы 14 января. Тогда будет ровно 52 года ее правления. Об этом пишет «TV 2».

83-летняя королева передаст трон своему 55-летнему сыну – кронпринцу Фредерику.

«Я решила, что сейчас самое время. 14 января 2024 года – через 52 года после того, как я сменила своего любимого отца – я уйду в отставку с поста королевы Дании», - сказала она.

Королева Маргрете II заняла трон в 1972 году после смерти своего отца, короля Фредерика IX.

После смены престола королева и дальше будет титуловаться ее величеством.

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