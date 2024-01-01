Силы ПВО уничтожили рекордное количество шахедов в новогоднюю ночь, – Воздушные Силы

Защитникам неба удалось уничтожить 87 из 90 «Shahed-136/131».

В новогоднюю ночь 2024 года враг применил рекордное количество ударных БпЛА типа «Shahed». Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Атака осуществлялась волнами по четырем направлениям.

«Всего зафиксированы пуски 90 вражеских беспилотников Shahed-136/131». Также враг нанес удар четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине, тремя противорадиолокационными ракетами Х-31П и одной Х-59 из ВОТ Херсонской и Запорожской областей», - говорится в сообщении.

Фактически во всех регионах работала противовоздушная оборона. Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы Сил обороны, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил.

«В Новогоднюю ночь защитникам неба удалось уничтожить рекордное количество вражеских ударных БПЛА – 87 из 90 «Shahed-136/131», – отметили в Воздушных Силах.

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