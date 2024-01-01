В Киеве количество жертв российской ракетной атаки возросло до 27

В течение суток из-под завалов спасатели деблокировали тела 8 погибших.

Число погибших от ракетного удара по столице 29 декабря возросло до 27 человек. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

В течение суток в Шевченковском районе из-под завалов спасатели деблокировали тела 8 погибших. Общая численность жертв уже составляет 27 человек.

Аварийно-спасательные работы продолжаются в круглосуточном режиме.

По информации Нацполиции, пострадали 35 человек.

1 января в Киеве объявлен Днем траура по погибшим в результате вражеской атаки 29 декабря.

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В военной администрации сообщили, что число погибших увеличилось до 28 человек. Спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело.

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