У Києві кількість жертв російської ракетної атаки зросла до 27

Протягом доби з-під завалів рятувальники деблокували тіла 8 загиблих.

Кількість загиблих від ракетного удару по столиці 29 грудня зросла до 27 людей. Про це повідомили у Міністерстві внутрішній справ.

Протягом доби у Шевченківському районі з-під завалів рятувальники деблокували тіла 8 загиблих. Загальна кількість жертв вже становить 27 осіб.

Аварійно-рятувальні роботи тривають в цілодобовому режимі.

За інформацією Нацполіції постраждало 35 осіб.

1 січня в Києві оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки 29 грудня.

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У військовій адміністрації повідомили, що кількість загиблих збільшилася до 28 осіб. Рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло.

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