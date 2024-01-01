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Верховний Суд висловився щодо позбавлення обвинуваченого можливості виступити з останнім словом

Апеляційний суд ухвалив завершити апеляційний розгляд за відсутності другого обвинуваченого, не надавши останньому можливості виступити з останнім словом, вийшов до нарадчої кімнати та після виходу з неї оголосив резолютивну частину постановленого рішення.

Набув сили закон про нові правила обчислення строків досудового розслідування – скасування правок Лозового

1 січня набув чинності закон про скасування правок Лозового: зміни передбачають, що нові правила будуть застосовуватися до всіх кримінальних проваджень, досудове розслідування або судовий розгляд яких не завершено до 1 січня 2024 року.

1 січня набрав чинності закон, яким Спеціалізована антикорупційна прокуратура ліквідується як структурний підрозділ ОГП

САП буде ліквідовано як самостійний структурний підрозділ Офісу Генпрокурора, а прокурори та інші працівники САП переводяться за їх згодою.

КРЄС: Орган нагляду за захистом даних судової влади в процесі здійснення правосуддя має бути створений всередині судової влади

Консультативна рада європейських суддів у своєму Висновку підкреслила, що нагляд за даними судової влади, що отримуються в процесі здійснення правосуддя, може становити значний ризик для незалежності, якщо його здійснюватиме виконавчий орган, а не орган всередині судової системи.

Спрощену систему оподаткування реформують, бо нереформована вона ставить під загрозу податкові надходження, - Національна стратегія доходів від Кабміну

Кабмін у Національній стратегії доходів зазначив, що режим спрощеної системи ставить під загрозу податкові надходження, тому її треба реформувати.

  1. В Україні

Через атаку шахедів згорів музей Шухевича у Львові – Андрій Садовий

08:19, 1 січня 2024
Через шахедів виникла пожежа у Меморіальному музеї Романа Шухевича.
Через атаку шахедів згорів музей Шухевича у Львові – Андрій Садовий
Джерело фото: мер Львова Андрій Садовий
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Країна-агресорка повністю знищила музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Львові.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у понеділок, 1 січня.

Як зазначив керівник Львівської ОВА Максим Козицький, попередня причина: уламки ворожого безпілотника.

«Символічно і цинічно. Війна за нашу історію», - написав Садовий.

Джерело фото: мер Львова Андрій Садовий 

 

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