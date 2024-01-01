Через атаку шахедів згорів музей Шухевича у Львові – Андрій Садовий

Через шахедів виникла пожежа у Меморіальному музеї Романа Шухевича.

Джерело фото: мер Львова Андрій Садовий

Країна-агресорка повністю знищила музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Львові.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у понеділок, 1 січня.

Як зазначив керівник Львівської ОВА Максим Козицький, попередня причина: уламки ворожого безпілотника.

«Символічно і цинічно. Війна за нашу історію», - написав Садовий.

Джерело фото: мер Львова Андрій Садовий

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