Сили ППО знищили рекордну кількість шахедів у новорічну ніч, – Повітряні Сили

Захисникам неба вдалось знищити 87 із 90 «Shahed-136/131».

У новорічну ніч 2024 року ворог застосував рекордну кількість ударних БпЛА типу «Shahed». Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Атака здійснювалась хвилями із чотирьох напрямків.

«Усього зафіксовано пуски 90 ворожих безпілотників «Shahed-136/131». Також ворог завдав удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з ТОТ Херсонської і Запорізької областей», - сказано у повідомленні.

Фактично у всіх регіонах працювала протиповітряна оборона. Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил.

«У Новорічну ніч захисникам неба вдалось знищити рекордну кількість ворожих ударних БпЛА – 87 із 90 «Shahed-136/131», - зазначили у Повітряних Силах.

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