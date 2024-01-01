Из-за атаки шахедов сгорел музей Шухевича во Львове – Андрей Садовый

Из-за шахедов возник пожар в Мемориальном музее Романа Шухевича.

Источник фото: мэр Львова Андрей Садовый

Страна-агрессорка полностью уничтожила музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича во Львове.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в понедельник, 1 января.

Как отметил руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий, предварительная причина: обломки вражеского беспилотника.

«Символично и цинично. Война за нашу историю», – написал Садовый.

Источник фото: мэр Львова Андрей Садовый

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