Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, видео

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам с новогодним поздравлением.

Фото: president.gov.ua

Традиционно в последние минуты старого года Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с новогодним поздравлением. Видеообращение появилось на Facebook-странице Главы государства.

«Украинцы сильнее холода и тьмы.

Украинцы сильнее интриг, лжи, ИПСО, боли, уныния, отчаяния и раздора.

Украинцы сильнее страха.

Украинцы сильнее террора.

Украинцы сильнее зла.

Украинцы сильнее этой войны.

Украинцы сильнее вместе!

С новым, 2024 годом, Украина!

Слава Украине!», - написал Глава государства.

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