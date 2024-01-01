Королева Маргрете II посіла трон в 1972 році після смерті свого батька, короля Фредеріка IX.

Королева Данії Маргрете II та кронпринц Фредерік

Королева Данії Маргрете II в новорічному зверненні заявила про плани піти у відставку з поста королеви 14 січня. Тоді буде рівно 52 роки її правління. Про це пише «TV 2».

83-річна королева передасть трон своєму 55-річному синові – кронпринцу Фредеріку.

«Я вирішила, що зараз саме час. 14 січня 2024 року – через 52 роки після того, як я змінила свого улюбленого батька – я піду у відставку з поста королеви Данії», - сказала вона.

Королева Маргрете II посіла трон в 1972 році після смерті свого батька, короля Фредеріка IX.

Після зміни престолу королева й надалі титулуватиметься її величністю.

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