Італії переймає головування у G7, замінюючи у цій ролі Японію

Головування триватиме протягом всього 2024 року.

Джерело фото: armyinform.com.ua

Італія розпочинає головування у G7, змінюючи у цій ролі Японію. Воно триватиме протягом всього 2024 року і саме Італія прийматиме щорічний саміт G7.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні зазначив, що допомога Україні у захисті її територіальної цілісності залишається пріоритетом.

«G7, яку з 1 січня очолить Італія, окрім Близького Сходу та штучного інтелекту, матиме головну увагу на українському питанні», — сказав Антоніо Таяні, якого цитує ANSA.

До складу G7 входять США, Британія, Франція, Італія, Німеччина, Канада і Японія, а також ЄС як об'єднання.

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