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  1. В мире

В Японии произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами

12:21, 1 января 2024
Японское метеорологическое агентство опубликовало предупреждение о цунами для прибрежных префектур Исикава, Ниигата и Тояма.
В Японии произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами
Источник фото: Kyodo via REUTERS
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В префектуре Исикава в центральной части Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4, местные власти объявили о «серьезной» угрозе цунами. Об этом сообщает «NHK».

«Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в префектуре Исикава в центральной части Японии на побережье Японского моря», - говорится в сообщении.

Как пишет «Reuters», японское метеорологическое агентство опубликовало предупреждение о цунами для прибрежных префектур Исикава, Ниигата и Тояма.

Премьер-министр Фумио Кисида в комментариях, опубликованных на «NHK» заявил, что власти все еще оценивают масштабы ущерба, и жителям нужно подготовиться к новым толчкам.

«Жители должны оставаться наготове относительно дальнейших возможных землетрясений, и я призываю людей из районов, где ожидается цунами, как можно быстрее эвакуироваться», — сказал Кисида.

Услуги высокоскоростной железной дороги в Исикаву были приостановлены, а операторы связи Softbank и KDDI сообщили о сбоях телефонной связи и интернета в Исикаве и Ниигате.

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