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Контроль правильності визначення митної вартості авто буде здійснюватися за Базою даних, яку формуватиме Мінцифра

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Якщо підозрювана суддя знаходиться в Криму, оголошення в міжнародний розшук не потрібне, — Верховний Суд

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  1. В Україні

Військовослужбовці та члени їхніх сімей можуть звернутися до Міноборони за новим номером

16:50, 1 січня 2024
Запрацював оновлений короткий номер «гарячої лінії».
Військовослужбовці та члени їхніх сімей можуть звернутися до Міноборони за новим номером
Зображення: freepik.com
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1 січня запрацювала оновлена лінія Міністерства оборони для військовослужбовців та членів їхніх сімей за коротким номером 1512. Про це повідомили у Міноборони.

За новим номером гаряча лінія доступна для користувачів всіх національних операторів, окрім «Київстар», у звʼязку з технічними налаштуваннями, які виправлять найближчим часом.

Номер гарячої лінії МОУ 0-800-500-442 також продовжує роботу. Він доступний для користувачів усіх операторів мобільного зв’язку.

Консультування військових та членів їхніх родин, реєстрацію їхніх звернень цілодобово здійснюватимуть десятки високопрофесійних працівників Урядового контактного центру.

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