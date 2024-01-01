Військовослужбовці та члени їхніх сімей можуть звернутися до Міноборони за новим номером

Запрацював оновлений короткий номер «гарячої лінії».

Зображення: freepik.com

1 січня запрацювала оновлена лінія Міністерства оборони для військовослужбовців та членів їхніх сімей за коротким номером 1512. Про це повідомили у Міноборони.

За новим номером гаряча лінія доступна для користувачів всіх національних операторів, окрім «Київстар», у звʼязку з технічними налаштуваннями, які виправлять найближчим часом.

Номер гарячої лінії МОУ 0-800-500-442 також продовжує роботу. Він доступний для користувачів усіх операторів мобільного зв’язку.

Консультування військових та членів їхніх родин, реєстрацію їхніх звернень цілодобово здійснюватимуть десятки високопрофесійних працівників Урядового контактного центру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.