Вночі поліція зафіксувала один запуск салютів та 17 порушників комендантської години

Надійшло вісім повідомлень щодо застосувань піротехнічних засобів, з них підтвердилось одне.

Джерело фото: facebook.com/UA.National.Police

У новорічну ніч в областях поліцейські виявили 17 осіб, які порушували комендантську годину. Про це повідомили у головних управліннях Національної поліції.

Загалом у ніч з 31 грудня на 1 січня до поліції надійшло 43 повідомлення щодо подій під час святкування Нового року, з них – 29 щодо порушень тиші, чотири повідомлення стосувалися конфліктів, два – дрібні хуліганства.

Крім того, надійшло вісім повідомлень щодо застосувань піротехнічних засобів, з них підтвердилось одне. Так, поліцейські встановили, що 1 січня Черкасах 39-річний громадянин російської федерації застосував піротехнічний засіб. В Україні він перебуває на законних підставах. На нього поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 195-6 КУпАП (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів).

Водночас інформація щодо застосування феєрверку у столиці не підтвердилася, а відео, яке ширилося в соцмережах нібито про запуск салютів – виявилося минулорічним.

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