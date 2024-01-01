Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держслужбовцям, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, доплатять до половини зарплати за таку співпрацю

Іноземні уряди будуть доплачувати українським чиновникам, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, - Комітет схвалив законопроект.

Президент Зеленський пропонує уточнити підстави дострокового відкликання дипломатів і дозволити фінансувати їх роботу не лише з бюджету

У законопроекті Володимира Зеленського переглядаються підстави дострокового відкликання дипломатів і передбачає можливість їх переведення у порядку ротації з однієї закордонної дипломатичної установи України до іншої.

Стягнення зі страхової компанії відшкодування моральної шкоди потерпілими у ДТП, — позиція Верховного Суду

Посилання апеляційного суду на те, що перерозподіл сум моральної шкоди і стягнення їх з власника джерела підвищеної небезпеки не передбачено законом, суперечать законодавству, - Верховний Суд.

Контроль правильності визначення митної вартості авто буде здійснюватися за Базою даних, яку формуватиме Мінцифра

Питання визначення митної вартості легкового автомобіля, від якої розраховуються митні збори, буде цифровізовано.

Якщо підозрювана суддя знаходиться в Криму, оголошення в міжнародний розшук не потрібне, — Верховний Суд

Адвокат екс-судді Севастопольського апеляційного господарського суду, яка на конкурсній основі була призначена на посаду «судді» на окупованій території АРК і продовжила здійснювати «правосуддя» від імені рф, вважав, що для дотримання процедури її треба було оголосити у міжнародний розшук.

  1. В Україні

Вінницькі голубці увійшли до списку нематеріальної культурної спадщини України

22:00, 1 січня 2024
Хоча ця страва побутує в українських сім'ях, спосіб приготування може відрізнятися в різних куточках.
Вінницькі голубці увійшли до списку нематеріальної культурної спадщини України
Джерело фото: Вінницька ОДА
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Вінницькі голубці стали новим елементом, що увійшов до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини.

Про це повідомили у Вінницькій обласній державній адміністрації.

Хоча ця страва побутує в українських сім'ях, спосіб приготування може відрізнятися в різних куточках. Отож виявилось, що звідусіль посипались пропозиції щодо внесення цієї традиційної страви до Нацпереліку.

Ініціатором подання стала Одещина. Згодом приєдналися інші області.

Вінницький обласний центр народної творчості запропонував провести флешмоб «Готуємо голубці разом» і цей заклик спонукав до розкриття всіляких секретів – маминих, бабусиних.

Одні використовували звичайні пелюстки капусти, інші – виноградне листя, гичку з буряка, пекінську капусту тощо. Начинка теж може бути різна: пшоно, рис, гречка і навіть картопля. Після перегляду флешмобу всім захотілося доєднатися до популяризації голубців.

Наказом МКІП від 20 грудня 2023 року елемент «Приготування української традиційної страви «Голубці» занесено до Національного переліку, куди увійшла Вінниччина.

Джерело фото: Вінницька ОДА

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Гальонкін
    Сергій Гальонкін
    голова Полтавського апеляційного суду
  • Геннадій Семенюк
    Геннадій Семенюк
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду