Вінницькі голубці увійшли до списку нематеріальної культурної спадщини України

Хоча ця страва побутує в українських сім'ях, спосіб приготування може відрізнятися в різних куточках.

Джерело фото: Вінницька ОДА

Вінницькі голубці стали новим елементом, що увійшов до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини.

Про це повідомили у Вінницькій обласній державній адміністрації.

Хоча ця страва побутує в українських сім'ях, спосіб приготування може відрізнятися в різних куточках. Отож виявилось, що звідусіль посипались пропозиції щодо внесення цієї традиційної страви до Нацпереліку.

Ініціатором подання стала Одещина. Згодом приєдналися інші області.

Вінницький обласний центр народної творчості запропонував провести флешмоб «Готуємо голубці разом» і цей заклик спонукав до розкриття всіляких секретів – маминих, бабусиних.

Одні використовували звичайні пелюстки капусти, інші – виноградне листя, гичку з буряка, пекінську капусту тощо. Начинка теж може бути різна: пшоно, рис, гречка і навіть картопля. Після перегляду флешмобу всім захотілося доєднатися до популяризації голубців.

Наказом МКІП від 20 грудня 2023 року елемент «Приготування української традиційної страви «Голубці» занесено до Національного переліку, куди увійшла Вінниччина.

Джерело фото: Вінницька ОДА

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