Розмір пенсійного збору на першу реєстрацію авто в Україні змінився: скільки будемо платити

Розрахунки залежать від вартості легкового автомобіля без урахування податку на додану вартість.

З 1 січня змінився розмір прожиткового мінімуму, а відтак і обсяги збору на обов'язкове державне пенсійне страхування під час першої реєстрації легкового авто. Зараз прожитковий мінімум становить 3 028 грн.

Тобто з 1 січня при першій реєстрації автомобіля на території України, незалежно від того, нова машина чи вживана необхідно сплатити визначену вартість збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Розрахунки залежать від вартості легкового автомобіля без урахування податку на додану вартість:

не перевищує або дорівнює 499 620 грн - сплачується 3%;

більше ніж 499 620 грн, але не перевищує або дорівнює 878 120 грн - сплачується 4%;

більше ніж 878 120 грн - сплачується 5%.

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