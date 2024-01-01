АРМА предостерегает о рисках от сокращения численности агентства

АРМА предостерегает о негативных последствиях, в частности, при обеспечении миллиардных поступлений в Госбюджет.

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) не соглашается с решением Кабинета Министров Украины о сокращении численности агентства на 169 единиц. Отмечается, что такие ограничения в кадровом составе могут серьезно ограничить возможности АРМА выполнять свои функции, включая новые, более прозрачные процессы.

Главное возмущение заключается в том, что уменьшение персонала может осложнить способность Агентства генерировать ожидаемые большие финансовые поступления в государственный бюджет. Это становится проблемой особенно в условиях, когда Международный валютный фонд (МВФ) призывает Правительство искать новые источники финансирования.

В контексте этих обстоятельств АРМА считает, что оптимизация численности работников может быть осуществлена путем перераспределения штатных единиц межрегиональных территориальных управлений на центральный аппарат. Это должно составить 390 работников вместо текущих 435 на 2024 год.

Однако, после отмеченного заключения Министерства финансов с многочисленными замечаниями, АРМА проводит переговоры с этим органом для достижения взаимопонимания. Несмотря на эти усилия, 29 декабря 2023 года Кабинет Министров одобрил изменения в постановление без учета позиции АРМА и выводов Минфина.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.