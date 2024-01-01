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Ссылка апелляционного суда на то, что перераспределение сумм морального вреда и взыскание их с владельца источника повышенной опасности не предусмотрено законом, противоречат законодательству, - Верховный Суд.

Контроль правильности определения таможенной стоимости авто будет осуществляться по Базе данных, которую будет формировать Минцифра

Вопрос определения таможенной стоимости легкового автомобиля, от которой рассчитываются таможенные пошлины, будет цифровизирован.

Если подозреваемая судья находится в Крыму, объявление в международный розыск не требуется, — Верховный Суд

Адвокат экс-судьи Севастопольского апелляционного хозяйственного суда, которая на конкурсной основе была назначена на должность «судьи» на оккупированной территории АРК и продолжила «осуществлять правосудие» от имени рф, считал, что для соблюдения процедуры ее нужно было объявить в международный розыск.

Законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами и финансовыми пирамидами будет рассмотрен в первом чтении

Комитет рекомендовал законопроект 10190 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество.

Сообщения о подозрении отличается от обвинительного акта в части даты совершения преступления, - Верховный Суд решил, допустимо ли это

Различное по содержанию изложение в письменном уведомлении о подозрении и обвинительном акте фактических обстоятельств уголовного правонарушения в части даты совершения противоправного деяния никак не свидетельствует о нарушении требований уголовного процессуального закона.

  1. В Украине

АРМА предостерегает о рисках от сокращения численности агентства

16:19, 1 января 2024
АРМА предостерегает о негативных последствиях, в частности, при обеспечении миллиардных поступлений в Госбюджет.
АРМА предостерегает о рисках от сокращения численности агентства
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Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) не соглашается с решением Кабинета Министров Украины о сокращении численности агентства на 169 единиц. Отмечается, что такие ограничения в кадровом составе могут серьезно ограничить возможности АРМА выполнять свои функции, включая новые, более прозрачные процессы.

Главное возмущение заключается в том, что уменьшение персонала может осложнить способность Агентства генерировать ожидаемые большие финансовые поступления в государственный бюджет. Это становится проблемой особенно в условиях, когда Международный валютный фонд (МВФ) призывает Правительство искать новые источники финансирования.

В контексте этих обстоятельств АРМА считает, что оптимизация численности работников может быть осуществлена путем перераспределения штатных единиц межрегиональных территориальных управлений на центральный аппарат. Это должно составить 390 работников вместо текущих 435 на 2024 год.

Однако, после отмеченного заключения Министерства финансов с многочисленными замечаниями, АРМА проводит переговоры с этим органом для достижения взаимопонимания. Несмотря на эти усилия, 29 декабря 2023 года Кабинет Министров одобрил изменения в постановление без учета позиции АРМА и выводов Минфина.

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