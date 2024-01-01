Погода как в апреле: в Киеве снова зафиксировали температурные рекорды

В конце декабря в Киеве были зафиксированы три температурных рекорда.

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В Киеве 30 декабря зафиксировали три температурных рекорда. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Минимальная температура воздуха в столице оказалась самой теплой в этот день, ведь температура не опустилась ниже 4,9°С. Предыдущее рекордное значение 3°С в 2003 и 2020 годах превышено на 1,9°С.

Максимальная температура воздуха достигла 10,5°С, что на 3°С выше предыдущего рекордного показателя 2020 года.

А среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений в этот день и составила 6,9°С, что превысило предыдущий рекордный показатель того же 2020 года на 1,6°С, а климатическую норму – на 8,6°С.

«По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 1 апрелю», – говорят специалисты.

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