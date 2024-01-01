На Сумщині ворожий дрон поцілив у житловий будинок, є загиблі

Прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством.

Джерело фото: Сумська обласна військова адміністрація

У перший день Нового року сталася надзвичайна подія на Сумщині, – повідомила Сумська обласна адміністрація (ОВА). Бойовий безпілотник рф типу "Шахед" вчинив напад на житловий двоповерховий будинок у громаді Есманська.

У результаті цього нападу будинок отримав серйозні пошкодження, що спричинило обвалення частини споруди та потрапляння людей під завалами.

Наразі на місці події працюють екстрені служби, які здійснюють пошуково-рятувальну операцію. Попередньо, вдалося врятувати три особи з-під завалів, які отримують медичну допомогу.

Ситуація залишається напруженою, і рятувальні служби продовжують активні заходи для врятування всіх постраждалих та нейтралізації наслідків цього надзвичайного інциденту.

За інформацією Офісу Генпрокурора, внаслідок атаки БпЛА на Сумщині загинула жінка – розпочато провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством.

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