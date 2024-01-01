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Держслужбовцям, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, доплатять до половини зарплати за таку співпрацю

Іноземні уряди будуть доплачувати українським чиновникам, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, - Комітет схвалив законопроект.

Президент Зеленський пропонує уточнити підстави дострокового відкликання дипломатів і дозволити фінансувати їх роботу не лише з бюджету

У законопроекті Володимира Зеленського переглядаються підстави дострокового відкликання дипломатів і передбачає можливість їх переведення у порядку ротації з однієї закордонної дипломатичної установи України до іншої.

Стягнення зі страхової компанії відшкодування моральної шкоди потерпілими у ДТП, — позиція Верховного Суду

Посилання апеляційного суду на те, що перерозподіл сум моральної шкоди і стягнення їх з власника джерела підвищеної небезпеки не передбачено законом, суперечать законодавству, - Верховний Суд.

Контроль правильності визначення митної вартості авто буде здійснюватися за Базою даних, яку формуватиме Мінцифра

Питання визначення митної вартості легкового автомобіля, від якої розраховуються митні збори, буде цифровізовано.

Якщо підозрювана суддя знаходиться в Криму, оголошення в міжнародний розшук не потрібне, — Верховний Суд

Адвокат екс-судді Севастопольського апеляційного господарського суду, яка на конкурсній основі була призначена на посаду «судді» на окупованій території АРК і продовжила здійснювати «правосуддя» від імені рф, вважав, що для дотримання процедури її треба було оголосити у міжнародний розшук.

  1. В Україні

На Сумщині ворожий дрон поцілив у житловий будинок, є загиблі

17:49, 1 січня 2024
Прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством.
На Сумщині ворожий дрон поцілив у житловий будинок, є загиблі
Джерело фото: Сумська обласна військова адміністрація
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У перший день Нового року сталася надзвичайна подія на Сумщині, – повідомила Сумська обласна адміністрація (ОВА). Бойовий безпілотник рф типу "Шахед" вчинив напад на житловий двоповерховий будинок у громаді Есманська.

У результаті цього нападу будинок отримав серйозні пошкодження, що спричинило обвалення частини споруди та потрапляння людей під завалами.

Наразі на місці події працюють екстрені служби, які здійснюють пошуково-рятувальну операцію. Попередньо, вдалося врятувати три особи з-під завалів, які отримують медичну допомогу.

Ситуація залишається напруженою, і рятувальні служби продовжують активні заходи для врятування всіх постраждалих та нейтралізації наслідків цього надзвичайного інциденту.

За інформацією Офісу Генпрокурора, внаслідок атаки БпЛА на Сумщині загинула жінка – розпочато провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством.

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