Бельгия начинает председательство в Евросоюзе

В приоритетах Бельгии в Европейском совете – членство Украины.

Источник фото: diplomatie.belgium.be

Бельгия переняла председательство в Европейском совете от Испании с первого января 2024 года. В течение следующих шести месяцев страна намерена активно поддерживать Украину, что стало одним из ее основных приоритетов. Об этом отметили в отметили в председательстве страны в ЕС.

Согласно традиции, председательство в Европейском совете ротируют каждый семестр. Бельгия будет возглавлять эту структуру с января по июнь 2024 года, после чего передаст ее Венгрии.

Одним из ключевых приоритетов председательства Бельгии будет поддержка Украины в контексте борьбы с российской агрессией. Заявлено, что под руководством Бельгии состоится направление внимания на шесть тематических направлений, в частности, на продолжение активной поддержки Украины.

В программе председательства предусмотрена работа над укреплением устойчивости ЕС, его стратегической автономии, защиты интересов Союза, поддержки мира, безопасности, глобальной роли ЕС и защиты прав человека, демократии и верховенства права.

Особое внимание будет уделено обеспечению непоколебимой поддержки Украины в политической, экономической, военной, гуманитарной и правовой сферах. Главные задачи включают проведение широких дискуссий по вопросам будущей политики ЕС, в частности, развития, торговли, безопасности и обороны, а также укрепление военно-технологической базы Евросоюза для обеспечения безопасности поставок военного потенциала.

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