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  1. У світі

У Грузію заборонили імпорт авто, випущених раніше 2013 року

20:41, 1 січня 2024
Причиною обмежень є високий рівень забруднення повітря.
У Грузію заборонили імпорт авто, випущених раніше 2013 року
Джерело фото: bm.ge
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Із 1 січня 2024 року в Грузії вводять обмеження на ввезення автомобілів, виготовлених до 2013 року, у зв'язку з боротьбою з високим рівнем забруднення повітря. Про це інформує Business Media.

Прем'єр-міністр країни пояснив, що таке рішення було ухвалено для поліпшення якості повітря в країні та його позитивного впливу на здоров'я громадян. Грузія вже кілька років обмежує ввезення палива, а також запроваджує стандарт Євро-5 для імпорту пального.

Згідно з поясненням прем'єра, відтепер будуть обмежувати реєстрацію автомобілів, які не відповідають стандарту Євро-5. Проте ця нова вимога не торкатиметься автомобілів, які вже перебувають в країні до 2013 року, а також транспортних засобів, що ввозяться для реекспорту та транзиту.

Гарібашвілі підкреслив, що рішення стосується виключно нових ввезень автомобілів та реєстрації транспортних засобів, що вже перебувають в країні, залишаться поза цими обмеженнями.

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