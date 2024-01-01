Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Госслужащим, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, доплатят до половины зарплаты за такое сотрудничество

Иностранные правительства будут доплачивать украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, - Комитет одобрил законопроект.

Президент Зеленский предлагает уточнить основания досрочного отзыва дипломатов и разрешить финансировать их работу не только из бюджета

В законопроекте Владимира Зеленского пересматриваются основания досрочного отзыва дипломатов и предусматривает возможность их перевода в порядке ротации из одного заграничного дипломатического учреждения Украины в другое.

Взыскание со страховой компании возмещения морального вреда потерпевшими в ДТП, — позиция Верховного Суда

Ссылка апелляционного суда на то, что перераспределение сумм морального вреда и взыскание их с владельца источника повышенной опасности не предусмотрено законом, противоречат законодательству, - Верховный Суд.

Контроль правильности определения таможенной стоимости авто будет осуществляться по Базе данных, которую будет формировать Минцифра

Вопрос определения таможенной стоимости легкового автомобиля, от которой рассчитываются таможенные пошлины, будет цифровизирован.

Если подозреваемая судья находится в Крыму, объявление в международный розыск не требуется, — Верховный Суд

Адвокат экс-судьи Севастопольского апелляционного хозяйственного суда, которая на конкурсной основе была назначена на должность «судьи» на оккупированной территории АРК и продолжила «осуществлять правосудие» от имени рф, считал, что для соблюдения процедуры ее нужно было объявить в международный розыск.

  1. В мире

Норвегия разрешила прямую продажу оружия в Украину

21:00, 1 января 2024
С 1 января 2024 года разрешаются прямые продажи оружия и оборонной продукции норвежской оборонной промышленности в Украину.
Норвегия разрешила прямую продажу оружия в Украину
Источник фото: EPA/UPG
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Правительство Норвегии приняло решение разрешить непосредственные поставки оружия и изделий оборонного назначения из собственной оборонной промышленности непосредственно в Украину, сообщает правительственный портал страны.

Новая политика правительства Норвегии вступила в силу с 1 января 2024 года. Глава Министерства иностранных дел страны Эспен Барт Эйде отметил, что поддержка Украины имеет важное значение для безопасности Норвегии и Европы в целом.

"В чрезвычайной ситуации безопасности, сложившейся в результате захватнической войны рф, чрезвычайно важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Мы должны планировать возможность того, что... война может продолжиться. Поэтому правительство решило разрешить прямые продажи оружия и оборонной продукции норвежской оборонной промышленности в Украину", - заявил он.

Отмечается, что это изменение в политике предусматривает непосредственные поставки Норвегией оружия и изделий оборонного назначения в Украину при условии, что экспорт соответствует требованиям относительно проверенных потребностей и контроля конечного пользователя.

"Это изменение означает, что мы защищаем фундаментальные интересы политики обороны и безопасности Норвегии вместе с нашими союзниками. Правительство использует ряд инструментов, чтобы способствовать важной роли оборонной промышленности в текущей ситуации в сфере политики безопасности", - подчеркнул министр обороны Норвегии Бьорн Ариль Грам.

МИД Норвегии отметил, что лицензии на экспорт непосредственных поставок будут выдаваться только в индивидуальном порядке и взвешенно проверяться. Контроль остается строгим и ответственным в соответствии с норвежскими правилами экспортного контроля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Гальонкін
    Сергій Гальонкін
    голова Полтавського апеляційного суду
  • Геннадій Семенюк
    Геннадій Семенюк
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду