Норвегия разрешила прямую продажу оружия в Украину

С 1 января 2024 года разрешаются прямые продажи оружия и оборонной продукции норвежской оборонной промышленности в Украину.

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Правительство Норвегии приняло решение разрешить непосредственные поставки оружия и изделий оборонного назначения из собственной оборонной промышленности непосредственно в Украину, сообщает правительственный портал страны.

Новая политика правительства Норвегии вступила в силу с 1 января 2024 года. Глава Министерства иностранных дел страны Эспен Барт Эйде отметил, что поддержка Украины имеет важное значение для безопасности Норвегии и Европы в целом.

"В чрезвычайной ситуации безопасности, сложившейся в результате захватнической войны рф, чрезвычайно важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Мы должны планировать возможность того, что... война может продолжиться. Поэтому правительство решило разрешить прямые продажи оружия и оборонной продукции норвежской оборонной промышленности в Украину", - заявил он.

Отмечается, что это изменение в политике предусматривает непосредственные поставки Норвегией оружия и изделий оборонного назначения в Украину при условии, что экспорт соответствует требованиям относительно проверенных потребностей и контроля конечного пользователя.

"Это изменение означает, что мы защищаем фундаментальные интересы политики обороны и безопасности Норвегии вместе с нашими союзниками. Правительство использует ряд инструментов, чтобы способствовать важной роли оборонной промышленности в текущей ситуации в сфере политики безопасности", - подчеркнул министр обороны Норвегии Бьорн Ариль Грам.

МИД Норвегии отметил, что лицензии на экспорт непосредственных поставок будут выдаваться только в индивидуальном порядке и взвешенно проверяться. Контроль остается строгим и ответственным в соответствии с норвежскими правилами экспортного контроля.

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