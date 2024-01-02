В Чернигове во время воздушной тревоги запустили салюты во время воздушной тревоги

Черниговские полицейские задержали четырех злоумышленников, которые запустили фейерверк во время воздушной тревоги.

Источник фото: Национальная полиция Украины

В Чернигове полиция задержала четырех человек, которые инициировали запуск фейерверка во время срабатывания сигнала "воздушной тревоги". Это произошло днем 1 января, когда одна из черниговчанок обратилась за помощью в номер "102", сообщив о громком взрыве во время тревоги и вспышки салюта с одного из балконов на улице Ивана Мазепы. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

На место вызова немедленно прибыли патрульная полиция и следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции. Благодаря оперативности, правоохранители быстро обнаружили квартиру, из которой был запущен фейерверк. Вблизи окон были найдены фрагменты пиротехники. Молодые люди внутри квартиры отказались открыть двери, поэтому было принято решение о принудительном их открытии при участии батальона полиции особого назначения "Чернигов".

Полицейские выяснили, что к инциденту причастны четыре нетрезвых лица, которые вечером праздновали Новый год. Сведения о событии занесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

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