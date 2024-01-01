Зеленский обсудил с Трюдо гарантии безопасности для Украины

Зеленский с Трюдо обсудили подготовку четвертой встречи советников, работающих над реализацией формулы мира.

Источник фото: Тelegram / Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский осуществил первый международный разговор в новом 2024 году с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Глава государства рассказал, что обсуждение сосредоточилось на вопросах безопасности, в частности, на усилении защиты украинского неба в условиях продолжающейся войны с россией.

Зеленский отметил российские удары по мирному населению Украины, в частности ракетный террор и атаки "Шахедов". Он подчеркнул, что за вечер перед Новым годом украинским ПВО удалось уничтожить более 80 ударных дронов, но к сожалению, некоторые районы страны, в частности Сумская, Одесская, Львовская, Полтавская, Киевская, Донецкая и Херсонская области, подверглись атакам, которые привели к повреждению гражданских объектов.

Правительство Украины выразило благодарность Канаде за готовность помогать в усилении защиты украинского неба, в частности за поставку дополнительных систем "Насамс" и ракет к ним. Зеленский добавил, что обсудили работу над гарантиями безопасности и планируют активизировать двусторонний диалог для заключения соответствующего соглашения.

"Обсудили работу над гарантиями безопасности, договорились, что наши команды уже в ближайшее время активизируют двусторонний диалог для соответствующего соглашения", - добавил президент.

Кроме этого, лидеры обсудили подготовку четвертой встречи советников, работающих над реализацией формулы мира, которая состоится в середине января в Давосе.

"Я благодарен и Джастину лично, и Канаде за соответствующую поддержку на глобальном уровне наших усилий. Благодарен и за заверения, что в следующем году помощь от Канады для Украины сохранится как в том, что необходимо для нашей силы на поле боя, так и в финансовой сфере", - добавил Зеленский.

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