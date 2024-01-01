Российский удар по музею Шухевича во Львове: удалось спасти бронзовый бюст командира УПА

Скульптура авторства Михаила Черешневского получила лишь незначительные повреждения.

Источник фото: Львовский исторический музей

В результате российского удара по музею генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича, удалось спасти бронзовый бюст командира украинских повстанцев.

Львовский исторический музей сообщил об успешном спасении бюста в сообщении, благодаря всем службам, которые присоединились к разбору завалов в музее. Бронзовый бюст авторства Черешневского остается почти неповрежденным.

"В результате разбора завалов Музея генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича нашей музейной команде удалось спасти бронзовый бюст авторства Михаила Черешневского. Спасибо всем службам, которые присоединились", - говорится в сообщении.

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