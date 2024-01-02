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  1. В Украине

Украинцам изменили размер пенсионного сбора на первую регистрацию авто

08:16, 2 января 2024
Из-за увеличения прожиточного минимума с 1 января вступил в силу новый размер сбора при регистрации легковых автомобилей.
Украинцам изменили размер пенсионного сбора на первую регистрацию авто
Источник фото: hvylya.net
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Изменения в размере сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при регистрации легковых автомобилей приняты с 1 января в Украине из-за увеличения прожиточного минимума. Он сейчас составляет 3028 гривен, и от этого значения зависит размер сбора. Об этом сообщает Правительственный портал.

Пунктом 7 статьи 1 Закона Украины "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование" предусмотрено, что физические лица, которые регистрируют легковые автомобили в Украине впервые, должны уплатить указанный сбор. Эта норма не распространяется на автомобили с исключительно электрическими двигателями.

Новые ставки сбора установлены на таком уровне:

- 3% - если стоимость автомобиля не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

- 4% - если стоимость автомобиля превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

- 5% - если стоимость превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Стоимость автомобиля определяется согласно договору купли-продажи, договору мены, таможенным документам или экспертной оценке стоимости. Эти платежи уплачиваются независимо от того, является ли автомобиль новым или подержанным при его первой регистрации в Украине.

Расчет сбора производится на основе стоимости легкового автомобиля без учета НДС:

- до 499 620 гривен - ставка 3%;

- от 499 620 до 878 120 гривен - ставка 4%;

- свыше 878 120 гривен - ставка 5%.

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