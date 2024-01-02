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  1. В Украине

Количество пострадавших в результате обстрела многоэтажки в Соломенском районе Киева возросло: фото

12:28, 2 января 2024
В результате обстрела многоэтажки пострадали 43 человека, одна женщина – погибла.
Количество пострадавших в результате обстрела многоэтажки в Соломенском районе Киева возросло: фото
Источник фото: ГСЧС
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Городской голова Виталий Кличко сообщил, что в результате обстрела многоэтажки в Соломенском районе Киева пострадали 43 человека, из них одна женщина погибла. 37 человек были госпитализированы, тогда как шестеро медицинских работников оказали необходимую помощь пострадавшим непосредственно на месте происшествия.

"Уже 43 пострадавших в доме в Соломенском районе.  Одна женщина погибла. Госпитализировали 37 человек. Шестерым медики оказали помощь на месте", - сказал Кличко.

Напомним, в Соломенском районе Киева в результате обстрела многоэтажки одна пострадавшая, пожилая женщина, умерла в карете "скорой".

Напомним, что в Соломенском районе Киева в результате атаки поврежден дом. Число пострадавших растет.

В КГВА уточнили данные по атаке по состоянию на данный момент.

Также в Киевской области под обстрел попала детская площадка.

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