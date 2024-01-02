Залужний: Збиті за допомогою Patriot 10 ворожих «Кинджалів» – це рекорд

Головнокомандувач ЗСУ закликав партнерів надати більше систем ППО і боєприпасів до них.

Джерело фото: GETTY

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що сьогодні Повітряні Сили збили 10 із 10 ворожих ракет «Кинджал» за допомогою ЗРК Patriot і це рекорд.

«Сьогодні Повітряні Сили Збройних Сил України збили 10 із 10 російський аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинжал" за допомогою системи ППО Patriot. Це рекорд. Якщо ракети вразять ціль, то наслідки будуть катастрофічними», - сказано у повідомленні Головнокомандувача ЗСУ.

Валерій Залужний висловив подяку партнерам за надані системи протиповітряної оборони.

«Дякую партнерам за ППО. Немає жодних підстав вважати, що ворог тут зупиниться. Тому нам потрібно більше систем і боєприпасів до них», - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на ракетний обстріл та виділив 5 важливих кроків, яких чекає від західних партнерів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.