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  1. В Україні

У Португалії невідомі намалювали на погрудді Шевченка літеру «Z»

20:48, 2 січня 2024
Пам'ятник Тарасу Шевченку негайно очистили від слідів вандалізму.
У Португалії невідомі намалювали на погрудді Шевченка літеру «Z»
Джерело фото: Facebook / Pavlo Sadokha
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У Португалії невідомі особи вчинили акт вандалізму, намалювавши символ російського вторгнення в Україну - літеру «Z» - на пам'ятнику Тарасу Шевченку напередодні Нового року. Про це повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха у своєму пості у Facebook.

Садоха висловив обурення, називаючи цей випадок спробою враження на історичні та духовні цінності. Він оприлюднив фотографії з вказівками «Z», які були намальовані поруч із пам'ятником.

«Так виглядає, що рашисти вирішили завдати масштабного удару по нашим і історичним духовним цінностям», – сказав Садоха.

Представник української спільноти у Португалії підкреслив, що сім'я українців з Алгарве оперативно видала сліди фарби з пам'ятника.

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