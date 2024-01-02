На Львівщині судили працівника ТЦК за п’яне водіння

Чоловіка затримали нетверезим під час комендантської години.

На Львівщині суд визнав винним у нетверезому водінні працівника Стрийського ТЦК та призначив йому 17 тисяч гривень штрафу. Також його позбавили водійських прав на один рік, пише zaxid.net.

Зазначається, що водій під час комендантської години керував автомобілем у нетверезому стані. Він не виконав вимогу поліцейських про зупинку, згодом поліцейські наздогнали авто та виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік відмовився пройти перевірку на драгері та у медзакладі.

У суді ві свою провину не визнав та заявив, що за кермом був його товариш, а він лише сидів у автомобілі на заправці.

Згідно з рапортом поліції, до правоохоронців надійшло анонімне повідомлення про п’яного водія. Під час патрулювання вони виявили вказане авто та намагались зупинити водія, однак він проігнорував вимогу про зупинку та втік. Вказане авто поліція виявила на АЗС і за кермом перебував саме обвинувачений, хоч і заперечував, що керував авто.

Аргумент адвоката, що його клієнт не відмовлявся пройти перевірку на стан сп’яніння, суд вважає таким, що не відповідає реальній обстановці.

Чоловіка визнали винним у нетверезій їзді та невиконанні вимог про зупинку, призначивши 17 тис. грн штрафу з річною забороною керувати транспортними засобами. На постанову ще може бути подана апеляція.

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