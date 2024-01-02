Во Львовской области судили работника ТЦК за пьяное вождение

Чоловіка затримали нетверезим під час комендантської години.

Во Львовской области суд признал виновным в нетрезвом вождении работника Стрыйского ТЦК и назначил ему 17 тысяч гривен штрафа. Также он был лишен водительских прав на один год, пишет zaxid.net.

Отмечается, что во время комендантского часа водитель управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Он не выполнил требование полицейских об остановке, впоследствии полицейские догнали автомобиль и обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Мужчина отказался пройти проверку на драгере и в медучреждении.

В суде он свою вину не признал и заявил, что за рулем был его товарищ, а он только сидел в автомобиле на заправке.

Согласно рапорту, в полицию поступило анонимное сообщение о пьяном водителе. Во время патрулирования они обнаружили указанный автомобиль и пытались остановить водителя, однако он проигнорировал требование об остановке и бегстве. Указанное авто полиция обнаружила на АЗС и за рулем находился обвиняемый, хотя и отрицал, что управлял авто.

Аргумент адвоката, что его клиент не отказывался пройти проверку на состояние опьянения, суд считает несоответствующим реальной обстановке.

Мужчину признали виновным в нетрезвой езде и невыполнении требований об остановке, назначив 17 тыс. грн штрафа с годовым запретом управлять транспортными средствами. На постановление еще может быть подана апелляция.

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