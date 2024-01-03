В Instagram благодаря искусственному интеллекту появилась страница Тараса Шевченко

Созданный виртуальный образ точно воссоздает внешность Шевченко, а также обладает большой базой знаний, охватывающей полный спектр его произведений.

В Украине презентовали первую официальную Instagram-страницу Тараса Шевченко. Он появился в цифровом пространстве благодаря искусственному интеллекту.

Об этом сообщает Национальный музей Тараса Шевченко.

Этот социальный проект посвящен популяризации многогранного украинского искусства.

«Сочетая исторические культурные достижения с современными инновациями, сегодня мы интегрируем творческие достижения украинского поэта и художника Тараса Шевченко в мир цифровых технологий», - пояснили в музее.

Созданный виртуальный образ точно воссоздает внешность Шевченко, а также обладает большой базой знаний, охватывающей полный спектр его произведений. Страница постоянно пополняется интересным контентом и предлагает подробно исследовать творческое наследие Кобзаря.

«На пересечении культурного наследия и технологических инноваций мы создаем цифровое пространство, где мудрость Шевченко выходит за рамки времени, делая историю нашей богатой культуры не просто пережитком прошлого, но оживляя ее для будущих поколений», - отметил генеральный директор Национального музея Тараса Шевченко Дмитрий Стус.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений користувачем @taras_kobzar_ai

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.