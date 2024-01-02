В новогоднюю ночь в космосе прошел «фейерверк», — NASA

NASA показало явление classical nova, которое еще называют вспышкой массы.

В ночь на 1 января 2024 года исследовательское агентство NASA сняло в космосе взрыв под названием GK Persei. Это звездное шоу по виду напоминало фейерверк. Об этом NASA сообщило в своем Instagram.

По словам агентства, это был пример явления classical nova, или вспышки массы, вызванной термоядерным взрывом на плотной поверхности белой карликовой звезды.

Как утверждает NASA, это часто случается, когда белый карлик и большая звезда – чаще красный гигант – вращаются по орбите друг вокруг друга. Вместе они становятся двойной звездной системой. Белый карлик вырывает материал из своей звезды-компаньона, и если на поверхности белого карлика накапливается достаточно заимствованной массы, происходит космический взрыв, приводящий к звездному фейерверку.

"Взрыв, похожий на фейерверк, выделяется на фоне черного космоса. Яркий белый центр взрыва излучает острые оранжевые вспышки. Дымчатое облако голубого цвета заполняет большую часть сверхновой, а фиолетовый спрей выстилает нижнюю правую границу взрыва", - сказано в сообщении.

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