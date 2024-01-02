У новорічну ніч у космосі відбувся «феєрверк», — NASA

NASA показало явище classical nova, яке ще називають спалахом маси.

Фото: NASA

У ніч на 1 січня 2024 року дослідницьке агентство NASA зняло в космосі вибух під назвою GK Persei. Це зоряне шоу за виглядом нагадувало феєрверк. Про це NASA повідомило у своєму Instagram.

За словами агентства, це був приклад явища classical nova, або спалаху маси, спричиненого термоядерним вибухом на щільній поверхні білої карликової зорі.

Як стверджує NASA, це часто трапляється, коли білий карлик і більша зоря — найчастіше червоний гігант — обертаються по орбіті одна навколо одної. Разом вони стають подвійною зоряною системою. Білий карлик вириває матеріал зі своєї зорі-компаньйона, і якщо на поверхні білого карлика накопичується достатньо запозиченої маси, відбувається космічний вибух, що призводить до зоряного феєрверку.

"Вибух, схожий на феєрверк, виділяється на тлі чорного космосу. Яскравий білий центр вибуху випромінює гострі помаранчеві спалахи. Димчаста хмара блакитного кольору заповнює більшу частину наднової, а фіолетовий спрей вистилає нижню праву межу вибуху", — описали явище у дописі.

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