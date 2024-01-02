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  1. У світі

Німецький фармацевтичний гігант Stada йде з ринку росії

20:32, 2 січня 2024
Компанія виводить заводи в окрему самостійну фірму «Ніжфарм» і готує їх до продаж.
Німецький фармацевтичний гігант Stada йде з ринку росії
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Одна з найбільших фармацевтичних компаній Німеччини Stada виходить із російського ринку. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Фармгігант виводить заводи в окрему самостійну фірму «Ніжфарм» і готує їх до продаж.

Як відомо, російський ринок був для великого виробника ліків Stada, що має виробничі майданчики в 10 країнах Європи та Азії, другим за важливістю після німецького та забезпечував близько 15% виручки. У РФ працював кожен шостий співробітник фірми.

Stada була найбільшим іноземним інвестором у російську фармацевтичну промисловість – за два десятиліття вклала понад $1 млрд. Керівництво компанії залишати РФ не збиралося, посилаючись на те, що міжнародні санкції на ліки не поширюються.

Навесні 2023 року голова правління Петер Гольдшмідт поскаржився уряду ФРН на тиск з боку української влади , яка вимагає припинити постачання ліків на російський ринок. Він заявляв, що опинившись перед вибором, відмовиться від роботи в Україні на користь бізнесу в Росії.

Однак власники Stada вирішили зняти російські активи з балансу компанії, щоб покупці могли придбати в 2024 році фірму, що добре розвивається, без зайвого вантажу.

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