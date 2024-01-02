Експериментальний проєкт соціального супроводу військовослужбовців: визначено подальші кроки

Соціальну підтримку вже отримали понад 250 військовослужбовців та членів їх сімей.

Джерело фото: Укрінформ

На нараді ветеранської політики розглянули прогрес експериментального проєкту з соціального супроводу військовослужбовців, повідомляється, – повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Проєкт, який триває практично місяць, вже сформував 5 команд, що займаються наданням соціальних послуг, та визначив підрозділи, з якими вони співпрацюють. Наразі вже отримали підтримку понад 250 військовослужбовців та членів їх сімей.

Ці фахівці стали посередниками для військових у вирішенні соціальних питань, вони допомагають знаходити рішення, направляють та консультують у справі отримання якісної соціальної підтримки у їхніх місцевих громадах.

Тепер триває активна робота над вирішенням різноманітних аспектів, спрямованих на максимальне поліпшення механізму надання послуг. Це передбачає оцінку потреб, налагодження ефективної взаємодії з військовими частинами та місцевими громадами.

На минулому тижні обговорювалися подальші кроки реалізації проєкту разом із обласними військовими адміністраціями. У січні планується проведення зустрічей із відповідальними представниками громад, під час яких обговорюватимуться механізми надання послуг, обмін інформацією та інструменти для успішної продовження роботи над цією ініціативою.

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