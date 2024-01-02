Экспериментальный проект социального сопровождения военнослужащих: определены дальнейшие шаги

Социальную поддержку уже получили более 250 военнослужащих и членов их семей.

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На совещании ветеранской политики рассмотрели прогресс экспериментального проекта по социальному сопровождению военнослужащих, сообщается, - сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Проект, который длится практически месяц, уже сформировал 5 команд, занимающихся предоставлением социальных услуг, и определил подразделения, с которыми они сотрудничают. Сейчас уже получили поддержку более 250 военнослужащих и членов их семей.

Эти специалисты стали посредниками для военных в решении социальных вопросов, они помогают находить решения, направляют и консультируют в деле получения качественной социальной поддержки в их местных общинах.

Теперь продолжается активная работа над решением различных аспектов, направленных на максимальное улучшение механизма предоставления услуг. Это предусматривает оценку потребностей, налаживание эффективного взаимодействия с воинскими частями и местными общинами.

На прошлой неделе обсуждались дальнейшие шаги реализации проекта вместе с областными военными администрациями. В январе планируется проведение встреч с ответственными представителями громад, во время которых будут обсуждаться механизмы предоставления услуг, обмен информацией и инструменты для успешного продолжения работы над этой инициативой.

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