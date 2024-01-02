В Украине заметно подешевел популярный овощ

За останній тиждень подешевшала морква.

В Украине цены на морковь снизились впервые с начала зимы. Об этом сообщает EastFruit.

Цены начали стремительно снижаться из-за того, что предложение моркови на украинском рынке на текущей неделе заметно увеличилось.

Такой резкий скачок цен продиктован довольно заметным увеличением моркови на рынке, поскольку ряд производителей принял решение начать распродажу этой продукции из хранилищ.

Сейчас большинство украинских фермеров снижают отпускные цены на морковь, готовы отгружать данную продукцию по 8-12 грн/кг ($0,21-0,32/кг), что в среднем на 23% дешевле, чем неделей ранее.

Основной причиной снижения отпускных цен в сегменте моркови является увеличение предложения этих корнеплодов на рынке. По словам производителей, качество моркови в хранилищах начало ухудшаться, и большинство из них приняли решение начать распродажу этой продукции до наступления холодов, поскольку у многих фермеров возникают проблемы с последующим хранением этой продукции.

В результате, уже сегодня морковь предлагается к продаже в среднем на 43% дешевле, чем в конце декабря 2022 года.

В супермаркетах можно купить морковь по цене от 10 гривен за килограмм.

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