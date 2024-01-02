Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный суд Израиля отменил скандальную судебную реформу правительства Нетаньяху, которая ограничивала полномочия судебной власти

Судьи Верховного суда Израиля отменили закон, принятый в июле 2023 года, запрещающий судьям отменять правительственные решения, которые они считают «необоснованными».

Порядок финансового мониторинга РЕРов обновлен, – Нацбанк

2 января вступил в силу обновленный порядок финансового мониторинга в отношении политически значимых лиц – РЕР.

Создание нового Админсуда для споров с НАБУ, НАПК и Нацбанком, – конечные сроки документов с МВФ разошлись с Планом Кабмина для получения средств от ЕС

По неизвестным причинам в Плане Ukraine Facility для получения от ЕС 50 млрд евро сроки создания нового Админсуда на целый год расходятся со сроками, указанными в документах, согласованных для Украины МВФ.

Не сможем обеспечивать многомиллиардные поступления в бюджет, – в АРМА резко высказались против сокращения своих работников

В АРМА выступили категорически против решения Кабмина о сокращении своей численности, отметив, что на заседании правительственного комитета под председательством Михаила Федорова, Агентство предупреждало об отрицательных последствиях для государства.

Предусматривает ли Национальная стратегия доходов налогообложения поступлений на карточные счета физлиц ставкой 18%, - дискуссия продолжается

«Все доходы гражданина в любой форме, кроме освобожденных от налогообложения, облагаются НДФЛ с момента введения подоходного налога с граждан в начале 90-х. То, что это обстоятельство стало новостью для блогера, не должно шокировать нас», - Даниил Гетманцев.

  1. В Украине

В Украине заметно подешевел популярный овощ

22:00, 2 января 2024
За останній тиждень подешевшала морква.
В Украине заметно подешевел популярный овощ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В Украине цены на морковь снизились впервые с начала зимы. Об этом сообщает EastFruit.

Цены начали стремительно снижаться из-за того, что предложение моркови на украинском рынке на текущей неделе заметно увеличилось.

Такой резкий скачок цен продиктован довольно заметным увеличением моркови на рынке, поскольку ряд производителей принял решение начать распродажу этой продукции из хранилищ.

Сейчас большинство украинских фермеров снижают отпускные цены на морковь, готовы отгружать данную продукцию по 8-12 грн/кг ($0,21-0,32/кг), что в среднем на 23% дешевле, чем неделей ранее.

Основной причиной снижения отпускных цен в сегменте моркови является увеличение предложения этих корнеплодов на рынке. По словам производителей, качество моркови в хранилищах начало ухудшаться, и большинство из них приняли решение начать распродажу этой продукции до наступления холодов, поскольку у многих фермеров возникают проблемы с последующим хранением этой продукции.

В результате, уже сегодня морковь предлагается к продаже в среднем на 43% дешевле, чем в конце декабря 2022 года.

В супермаркетах можно купить морковь по цене от 10 гривен за килограмм.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Любов Костюк
    Любов Костюк
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ірина Макаренко
    Ірина Макаренко
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Сергій Колодяжний
    Сергій Колодяжний
    суддя Залізничного районного суду м. Львова