На Закарпатье разоблачили деятельность трех незаконных игорных заведений

Там провели обыски и обнаружили и изъяли специализированное компьютерное оборудование, мобильные телефоны, черные записи, наличные деньги.

На Закарпатье прекратили деятельность трех незаконных игорных заведений. Там провели обыски и обнаружили и изъяли специализированное компьютерное оборудование, мобильные телефоны, черные записи, наличные деньги и т.д.

Об этом сообщили в Бюро экономической деятельности.

«Детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области разоблачили группу лиц, организовавших работу ряда подпольных игорных заведений. Они работали без каких-либо лицензий и разрешений, избегая уплаты налогов», - говорится в сообщении БЭБ.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по уголовному производству по ч. 1 статьи 203-2 УК Украины.

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