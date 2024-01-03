На Закарпатті викрили діяльність трьох незаконних гральних закладів

Там провели обшуки та виявили і вилучили спеціалізоване комп’ютерне обладнання, мобільні телефони, чорнові записи, готівку.

На Закарпатті припинили діяльність трьох незаконних гральних закладів. Там провели обшуки та виявили і вилучили спеціалізоване комп’ютерне обладнання, мобільні телефони, чорнові записи, готівку тощо.

Про це повідомили у Бюро економічної діяльності.

«Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області викрили групу осіб, які організували роботу низки підпільних гральних закладів. Вони працювали без жодних ліцензій та дозволів, уникаючи сплати податків», - сказано у повідомленні БЕБ.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 статті 203-2 КК України.

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