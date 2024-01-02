Из-за ракетного обстрела столицы львица из Центра спасения диких животных получила контузию, видео

Одна из сбитых ракет упала примерно в 300 метрах от вольера львицы.

Как мы писали, Киев пережил комбинированную ракетную атаку. Из-за мощного обстрела в Центре спасения диких животных получила сильную контузию живущая там львица Юна. Об этом рассказали в Центре спасения диких животных.

Одна из сбитых российских ракет упала примерно в 300 метрах от вольера Юны, и от ударной волны она получила серьезную контузию и полностью утратила координацию.

Львица уже получает необходимый курс лечения, и сотрудники заведения возлагают надежду на ее выздоровление.

Ранее в МВД показали последствия ракетной атаки на Киев, а также уточнили данные по повреждениям.

Мы публиковали фото, как киевляне спасались от ракет в метро.

В Киеве во время обстрела пострадал автосалон, в котором сгорели несколько десятков авто.

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