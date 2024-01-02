Из-за ракетной атаки рф погибла профессор и преподаватель «Киево-Могилянской Академии» Людмила Шевцова

Людмила Шевцова долгие годы была заведующим отделом Института гидробиологии НАН Украины.

2 января во время сегодняшней российской атаки в Киеве погибла доктор биологических наук, профессор Людмила Шевцова.

Об этом сообщили в Институте гидробиологии НАН Украины.

«Сегодня 2 января 2024 во время террористической ракетной атаки на Киев погибла Шевцова Людмила Васильевна – доктор биологических наук, профессор, долгие годы – заведующий отделом Института гидробиологии НАН Украины, в последние годы – преподаватель университета «Киево-Могилянская Академия»», - говорится в сообщении.

По информации КГВА о последствиях ракетной атаки, по состоянию на 13:50 погибли 2 человека, 48 человек пострадали.

Ранее в МВД показали последствия ракетной атаки на Киев, а также уточнили данные по повреждениям.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал пять шагов, которых ждет от партнеров после мощного обстрела Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.