Через ракетну атаку рф загинула професор та викладач «Києво-Могилянської Академії» Людмила Шевцова

Людмила Шевцова довгі роки була завідувачем відділу Інституту гідробіології НАН України.

2 січня під час сьогоднішньої російської атаки у Києві загинула доктор біологічних наук, професор Людмила Шевцова.

Про це повідомили в Інституті гідробіології НАН України.

«Сьогодні 2 січня 2024 року під час терористичної ракетної атаки на Київ загинула Шевцова Людмила Василівна – доктор біологічних наук, професор, довгі роки – завідувач відділу Інституту гідробіології НАН України, в останні роки – викладач університету «Києво-Могилянська Академія»», - сказано у повідомленні.

По інформації КМВА щодо наслідків ракетної атаки, станом на 13:50 загинуло 2 особи, 48 осіб постраждало.

Раніше у МВС показали наслідки ракетної атаки на Київ, а також уточнили дані щодо пошкоджень.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на ракетний обстріл та виділив 5 важливих кроків, яких чекає від західних партнерів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.